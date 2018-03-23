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شؤون فلسطينية

رضوان: نملك أدلة دامغة حول الجهة التي فجرت موكب الحمد الله

رضوان: نملك أدلة دامغة حول الجهة التي فجرت موكب الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة "حماس"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، تمتلك الأدلة الدامغة حول الجهة التي تقف وراء محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وأضاف رضوان خلال مشاركته، الجمعة، في وقفة رافضة للقرارات الأمريكية بشأن القدس بمدينة غزة: "هناك أدلة دامغة ستقدمها الأجهزة الأمنية حول عملية التفجير".

وأوضح أن الأدلة "مهنية ودقيقة بالصوت والصورة الواضحة". متابعا: "كما أنها تحتوي على تفاصيل مهنية لن يبقى شك في من يقف وراء الجريمة".

وذكر أن هناك من أراد أن يستثمر الحادثة من أجل "تمرير صفقة القرن التي لن تمر".

وأكد رضوان أن حركته "حريصة على تحقيق المصالحة الحقيقية، وستلتزم بالاتفاقيات الموقعة".

وتابع: "لن نلتفت للأصوات التي تدفع باتجاه التهرب من استحقاقات المصالحة".

واستنكر رضوان اتهامات الرئيس الفلسطيني للحركة حول "مسؤوليتها عن تفجير الموكب".

 
 
 
 
 
 
 

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