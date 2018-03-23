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إصابات بالاختناق في مواجهات ببلدة تقوع

إصابات بالاختناق في مواجهات ببلدة تقوع
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم، اليوم الجمعة.

واندلعت مواجهات في محيط البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، في أعقاب خروج مجموعة من الشبان تعبيرا عن غضبهم على القرارت الأميركية الأخيرة، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، حيث عولجوا ميدانيا.

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