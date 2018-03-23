داخلية غزة: سنعلن عن تفاصيل محاولة إغتيال توفيق أبو نعيم

قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة أن وزارته لا تقفز عن أي قضية امنية، دون أن تكشف عن تفاصيلها، حتى قضية محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، مضيفاً سنعلن عن كافة التفاصيل بخصوصها، والأجهزة الأمنية بغزة، لا تعمل تحت أي ضغوط سياسية، بل تعمل من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل أوضح البزم أن الداخلية في قطاع غزة: ستقدم كل ما لديها من معلومات، فيما يخص محاولة إغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج.وأكد البزم في تصريحات تلفزيونية، أن الداخلية ستكشف، من الذي موّل وسلّح وخطط ودبر ونفذ محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، ومن هي الجهات التي تقف خلف عملية تفجير الموكب، في الوقت المناسب.