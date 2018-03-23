بينهم صحفي وطفل.. سبع إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب سبعة شبان بجروح متفاوتة بينهم مصور فضائية فلسطين وطفل خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بقرارات ترامب الأخيرة المتعلقة بالقدس واللاجئين.وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة مصور فضائية فلسطين محمد عناية وستة اخرين بينهم طفل عمره 15 عاما وجميعهم في الاطراف و نقل اثنان منهم الى مستشفى درويش نزال في قلقيلية لاستكمال العلاج.واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان و جيش الاحتلال الذي اقتحم البلدة ونشر قناصته على اسطح منازل المواطنين بعد مداهمتها والتحقيق الميداني مع سكانها وعرف من بين المنازل منزل زاهي علي وزهدي شتيوي وداود شتيوي ومحمد طحبوش.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة بعد صلاة الجمعة شرقا باتجاه الشارع الذي اغلقته قوات الاحتلال قبل 15 عاما لصالح مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي البلدة.