​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على "خوارج العصر"

رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية في سيناء، حيث التقى بقوات الجيش والشرطة، المشاركين في العملية الشاملة (سيناء - 2018) التي بدأت في شباط/ فبراير الماضي.وأكد الرئيس المصري، على ضرورة زيادة القدرة على التوصيف والفهم والوعى والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة، مشيراً إلى أن مواجهة (الإرهاب) أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى.وأضاف: سنأتي هنا قريباً للإحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر.وأكد السيسي أن عملية التنمية فى سيناء ستتحقق، والدولة تضع نصب أعينها الإستمرار فى تنميتها والتى تقدر تكلفتها بـ (275) مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة.