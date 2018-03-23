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محمد بن سلمان لمحمد بن زايد": "كوشنر في جيبتي"

محمد بن سلمان لمحمد بن زايد": "كوشنر في جيبتي"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (إنترسبت) الأمريكي: إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب "في جيبه".

وأكد الموقع الأمركي أن بن سلمان، قصد بتلك الجملة، أن كوشنر "رهن إشارته"، لافتًا إلى أن صهر الرئيس الأمريكي، التقى بن سلمان في الرياض قبل أسبوع من اعتقال الأمراء ورجال الأعمال السعوديين في فندق (ريتز كارلتون) الرياض، وكانا يسهران حتى الرابعة صباحًا، لعدة ليال.

وأضاف بأن ما دار خلال تلك اللقاءات ربما لن يكون معروفا إلا لكوشنر وابن سلمان، لكنه أشار إلى أن الأخير أبلغ عددا ممن يثق بهم بأن صهر الرئيس ناقش معه أسماء السعوديين غير الموالين له.

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