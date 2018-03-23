شؤون فلسطينية

بحر: السلطة تسعى لتطبيق البند الرئيس لـ"صفقة القرن" بنزع سلاح المقاومة

بحر: السلطة تسعى لتطبيق البند الرئيس لـ"صفقة القرن" بنزع سلاح المقاومة
الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: إن السلطة الفلسطينية، تسعى لتطبيق البند الرئيس لصفقة القرن من خلال نزع سلاح المقاومة في غزة.

وأكد د. بحر أن سلاح المقاومة لن يكون على طاولة "مفاوضات المصالحة"، وقال "هذا ما عجز عنه الاحتلال خلال ثلاث حروب شنها على قطاع غزة".

وقال إن سلاح المقاومة لن تستلمه السلطة، داعيا منظمة التحرير والسلطة بوقف الاعتراف بإسرائيل وانهاء اتفاقية اوسلو، كما دعا الى تبني استراتيجية موحدة تجمع جميع فصائل شعبنا لمواجهة الاحتلال.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة، حيث وفق تعبيره، أنه يراد من نزعه تطبيق صفقة القرن، مشددا على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير ارضنا المحتلة، ملفتا أن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.

وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

كما دعا د. بحر جماهير شعبنا وقواه المختلفة في كل اماكن تواجده في العواصم العربية والاوربية للمشاركة في مسيرة العودة التي ستكون نواتها قطاع غزة، وذلك في ذكرى يوم الأرض، معتبرا أنه يوم فاصل في تاريخ شعبنا الفلسطيني ويهدف الى اعادة قضية عبنا الاساسية الى مربعها الاول وهي قضية اللاجئين، اضافة الى كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

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