شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم قرار اعتماد "القدس عاصمة دائمة للتراث العربي"

الرئيس عباس يتسلم قرار اعتماد "القدس عاصمة دائمة للتراث العربي"
مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس محمود عباس، من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية المستشار خليل قراجه الرفاعي، قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي اعتمد مدينة القدس عاصمة دائمة للتراث العربي، واعتبار 2019 عام التراث المقدسي خلال اجتماع في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

جاء ذلك بحضور قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش وعدد من المسؤولين.

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