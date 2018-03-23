الحكومة: نرفض اشتراطات (الكونغرس) بخصوص وقف مخصصات الشهداء والأسرى

رام الله - دنيا الوطنأعرب يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، عن رفض الحكومة وإدانتها لاشتراط (الكونغرس) الاميركي وقف مخصصات الشهداء والأسرى، مقابل استمرار دفع المساعدات الأميركية لمؤسسات الدولة الفلسطينية.وأكد المحمود في بيان اليوم الجمعة: كان على الكونغرس الأمريكي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب العربي الفلسطيني، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها اذا استمرت في احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذي يتسبب في اراقة دماء أبناء شعبنا وزجهم في سجونه.وأضاف: "أن الشهداء والاسرى بالنسبة لشعبنا وامتنا وقضيتنا هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز الى الكرامة الانسانية ورفض الخنوع والذل، وكل تلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة، وهي حق مكفول لكافة أبناء البشرية ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا.وكان (الكونغرس) الأميركي قد صدق اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، بحسب وكالة (وفا) للأنباء.وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، التي قد تصل الى 300 مليون دولار.