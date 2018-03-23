إصابة طفلين بحروق بعد اندلاع حريق في منزلهما بقباطية

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفلان بحروق طفيفة اليوم الجمعة، إثر حريق شب في منزل ذويهما في بلدة قباطية جنوب جنين.وأفاد الدفاع المدني بأن حريق منزل اندلع في الحارة الجنوبية لبلدة قباطيه، ما أدى إلى إصابة طفلين بحروق طفيفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وعمل طاقم مركز قباطيه ومركز جنين على إخماد النيران التي تركزت في غرفة الصالة والحد من انتشار النار، بعد إخلاء الطفلين من المنزل.