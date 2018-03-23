فيديو: إصابات في مواجهات مع الاحتلال في محافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جمعة الغضب السادسة عشر، في محافظات الوطن، تنديدا باعلان الرئيس الإمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده الى المدينة، مما أسفر عنها اصابة عدد من المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز.
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جمعة الغضب السادسة عشر، في محافظات الوطن، تنديدا باعلان الرئيس الإمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده الى المدينة، مما أسفر عنها اصابة عدد من المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز.
القدس
في مدينة القدس، أدى ما يقارب 45 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك.
رام الله
في مدينة رام الله، أصيب اربعة مواطنين بالرصاص الحي، فيما أصيب اثنين آخرين بالاعيرة المطاطية، واعتقال شاب أخر، خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة المنددة بالقرار الاسرائيلي بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح شرق طريق استيطاني.
رام الله
في مدينة رام الله، أصيب اربعة مواطنين بالرصاص الحي، فيما أصيب اثنين آخرين بالاعيرة المطاطية، واعتقال شاب أخر، خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة المنددة بالقرار الاسرائيلي بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح شرق طريق استيطاني.
في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قريتين بلعين وبدرس غرب رام الله.
مدينة الخليل
في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، فيما انتشر جنود الاحتلال على أسطح المنازل.
في السياق، استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز، طاقم تلفزيون فلسطين في المنطقة ذاتها.
مدينة نابلس
شهدت مدينة نابلس مواجهات عنفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المنطرة بكفر قليل جنوبي المدينة.
مدينة قلقيلية
في مدينة قلقيلية، أصيب ستة مواطنين بالرصاص، بينهم مصور تلفزيون فلسطين، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم شرق المدينة.
مدينة الخليل
في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، فيما انتشر جنود الاحتلال على أسطح المنازل.
في السياق، استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز، طاقم تلفزيون فلسطين في المنطقة ذاتها.
مدينة نابلس
شهدت مدينة نابلس مواجهات عنفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المنطرة بكفر قليل جنوبي المدينة.
مدينة قلقيلية
في مدينة قلقيلية، أصيب ستة مواطنين بالرصاص، بينهم مصور تلفزيون فلسطين، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم شرق المدينة.
إلى ذلك انتشر المستوطنون وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال على مدخل بلدة عزون شرقي المدينة.
فيديو: موجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل
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