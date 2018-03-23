فيديو: إصابات في مواجهات مع الاحتلال في محافظات الوطن



مدينة نابلس



شهدت مدينة نابلس مواجهات عنفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المنطرة بكفر قليل جنوبي المدينة.



مدينة قلقيلية



في مدينة قلقيلية، أصيب ستة مواطنين بالرصاص، بينهم مصور تلفزيون فلسطين، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم شرق المدينة.





إلى ذلك انتشر المستوطنون وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال على مدخل بلدة عزون شرقي المدينة.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قريتين بلعين وبدرس غرب رام الله.مدينة الخليلفي مدينة الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، فيما انتشر جنود الاحتلال على أسطح المنازل.في السياق، استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز، طاقم تلفزيون فلسطين في المنطقة ذاتها.