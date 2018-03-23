قتيلان في عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا











رام الله - دنيا الوطنذكرت تقارير إعلامية، الجمعة، أن شخصيْن على الأقل قتلا في عملية احتجاز الرهائن في متجر جنوبي فرنسا.وذكر عمدة بلدة تريب أنه تم تحرير جميع الرهائن، فيما لا يزال مطلق النار يحتجز شرطيا واحدا.وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن مصادر أمنية قولها: "إن شرطيا أصيب بجروح جراء إطلاق نار في جنوب فرنسا، الجمعة، فيما يتم احتجاز رهائن داخل محل تجاري".وقالت المصادر: "إن الشرطي أصيب في إطلاق نار ثان، بعد الأول الذي وقع داخل سوبرماركت".هذا وقال وزير الداخلية الفرنسي: "إن حادث الاحتجاز وإطلاق النار وقع في بلدة (تريب) جنوبي البلاد".وأضاف، في تغريدة منشورة على حساب الداخلية الفرنسية على (تويتر): "الأولوية الآن هي لعمل قوات الشرطة والإنقاذ"، داعيا إلى عدم بث الشائعات.وتابع: "إن عناصر من قوات النخبة تنفذ عملية بمتجر في تريب".من جهتها، كشفت النيابة العامة أن محتجز الرهائن يقول إنه ينتمي إلى تنظيم الدولة المتطرف.ووصف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عملية احتجاز الرهائن بالخطيرة، وقال "الوضع في جنوب البلاد خطير للغاية".