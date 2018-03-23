عربي

فيديو.. تصريحات نارية من قذاف الدم تهدد مصير ساركوزي

فيديو.. تصريحات نارية من قذاف الدم تهدد مصير ساركوزي
أحمد قذاف الدم
رام الله - دنيا الوطن
أدلى أحمد قذاف الدم، أبرز المقربين من الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، بتصريحات مفاجئة، بخصوص واحدة من أبرز القضايا على الساحة الأوروبية حاليا.

وقال قذاف الدم، إن بلاده دعمت الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي؛ لضمان بقائه كحليف استراتيجي، "وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها"، على حد قوله في مقابلة عبر القمر الصناعي مع فضائية (فرانس 24) الفرنسية، من مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الخميس.

وأضاف قذاف الدم في تصريحاته أنه علم من الزعيم الليبي الراحل، ومسؤولين آخرين (لم يسمهم) بمسألة دعم طرابلس للرئيس الفرنسي بالأموال وتابع: "هذا أمر مؤكد".

في رد منه على سؤال حول المبالغ التي قدمتها ليبيا لساركوزي (63 عامًا) قال قذاف الدم: "لم أسمع حديثا عن مبالغ، كل ما أعرفه أننا قدمنا الدعم له لأنه كان حليفا لنا، في تلك الفترة كان القذافي يسعى لتأسيس ما يسمى الولايات المتحدة الأفريقية، لذلك كان لا بد أن يكون لنا صديق مقرب في الإليزيه من أجل هذه القضية الهامة والاستراتيجية".

وفي المقابل ينفي ساركوزي بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.

ووفقاً لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ساركوزي: "كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة الليبية وأنا من حصل على تفويض من الأمم المتحدة لضرب الدولة الليبية بزعامة القذافي ومن دون انخراطي السياسي لكان هذا النظام مازال قائماً".

وأضاف أن "الليبيين الذين يتهمونه اليوم يريدون الانتقام منه لإصداره قرارا بنشر مقاتلات فرنسية خلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011".

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

وقد وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ"التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية"، و"إخفاء أموال عامة ليبية" و"الفساد السلبي".

وأفرج عن ساركوزي، مساء الأربعاء، بعد التوقيف الاحتياطي الذي استمر لـ26 ساعة، وإخضاعه ليومين من الاستجواب بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا عام 2013، حول الادعاءات بتلقي ساركوزي أموالا من ليبيا، إبان حملته الانتخابية المذكورة.

وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه جلب 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.

وينظر المحققون الفرنسيون، وفق "أسوشييتد برس"، بمزاعم تقديم نظام القذافي، سرًا، لساركوزي 50 مليون يورو، لدعم حملته.

وبحسب الوكالة، فإن المبلغ المذكور تجاوز الحد الأقصى القانوني لتمويل الحملة الانتخابية، والذي كان آنذاك 21 مليون يورو.

فيديو: أحمد قذاف الدم: نعم.. قدمنا أموالا لساركوزي


 

أخبار ذات صلة

منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

الجيش الليبي يعزز قواته في جنوب البلاد بعربات استطلاع مدرعة

الجيش الليبي يعزز قواته في جنوب البلاد بعربات استطلاع مدرعة

طبيب عراقي يكشف تفاصيل الليلة الأخيرة لـ &#34;صدام حسين&#34;

طبيب عراقي يكشف تفاصيل الليلة الأخيرة لـ "صدام حسين"

ماتيس: يَنبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

ماتيس: يَنبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

مصرع تسعة جنود أتراك بتفجير دبابة في عفرين شمالي سوريا

مصرع تسعة جنود أتراك بتفجير دبابة في عفرين شمالي سوريا

14 قتيلا في إنفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو

14 قتيلا في إنفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو

مصرع 26 مدنيا في غارة جوية على سوق للخضار بإدلب

مصرع 26 مدنيا في غارة جوية على سوق للخضار بإدلب

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة طفلين بحروق بعد اندلاع حريق في منزلهما بقباطية

إصابة طفلين بحروق بعد اندلاع حريق في منزلهما بقباطية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر غزة

اصطدام سيارة لشرطة الاحتلال بمركبة مقدسية في منطقة باب العامود

اصطدام سيارة لشرطة الاحتلال بمركبة مقدسية في منطقة باب العامود

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السادس في بيت لحم

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السادس في بيت لحم

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار ومغبر

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار ومغبر

بقيمة 3.5 مليون دولار.. (أوفيد) تقدم ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني

بقيمة 3.5 مليون دولار.. (أوفيد) تقدم ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني

وفد وزاري فلسطيني يشارك في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وفد وزاري فلسطيني يشارك في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

منوعات

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم &#34;علي بابا&#34; لأيتن عامر &#34;+16&#34;

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم "علي بابا" لأيتن عامر "+16"

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة &#34;خطف الأطفال&#34;

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم &#34;عايزة اتجوز&#34; بسبب هذا الفنان

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم "عايزة اتجوز" بسبب هذا الفنان

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

عربي

فيديو.. تصريحات نارية من قذاف الدم تهدد مصير ساركوزي

فيديو.. تصريحات نارية من قذاف الدم تهدد مصير ساركوزي

منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

الجيش الليبي يعزز قواته في جنوب البلاد بعربات استطلاع مدرعة

الجيش الليبي يعزز قواته في جنوب البلاد بعربات استطلاع مدرعة

طبيب عراقي يكشف تفاصيل الليلة الأخيرة لـ &#34;صدام حسين&#34;

طبيب عراقي يكشف تفاصيل الليلة الأخيرة لـ "صدام حسين"