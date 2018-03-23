عاجل

السلطات الفرنسية: محتجز الرهائن في جنوبي فرنسا يقول إنه ينتمي إلى داعش

دولي

تراجع شعبية ماكرون لـ"أدنى" مستوياتها

تراجع شعبية ماكرون لـ"أدنى" مستوياتها
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت لأدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة بعد يوم من احتجاجات في أنحاء البلاد على سياسته للإصلاح شارك فيها عشرات الألوف من موظفي الحكومة.

وأظهر استطلاع (بي.في.إيه) للرأي أن على الرغم من تراجع البطالة وارتفاع مكانة فرنسا عالميا إلا أن مستوى قبول الناس لأداء الرئيس الذي يبلغ من العمر 40 عاما تراجع ثلاث نقاط مئوية في مارس إلى 40%، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكشف الاستطلاع أن هذا يعني انخفاض شعبيته 12 نقطة منذ نهاية العام الماضي برغم أنه ليس في وضع أسوأ من سلفيه فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي في نفس الفترة من رئاستهما.

وبسبب الاستياء من إصلاحات خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي أضرب معلمون وممرضات وغيرهم من العاملين في القطاع العام عن العمل  الخميس بسبب مخاوف بشأن خططه لخفض عدد العاملين وتطبيق نظام الأجر وفقا للأداء.

كما يريد المحتجون تعطيل خطط ماكرون لزيادة ضريبة خاصة تستخدم لتمويل الضمان الاجتماعي، وهو ما سيضر بالمتقاعدين على وجه الخصوص، وإصلاح تأمينات البطالة وإصلاح شركة السكك الحديدية الحكومية المثقلة بالديون.

ويبدو أن مشروع قانون الضرائب الأعلى للمتقاعدين يثير استياء شريحة عمرية كان ماكرون يحظى بشعبية بين أفرادها حتى الآن. وتراجعت شعبيته بين الناخبين فوق سن الخامسة والستين لأدنى من 50% لأول مرة في مارس حيث انخفضت إلى 47%.

وانتخب ماكرون في مايو الماضي بوعود تطبيق إصلاحات فشل من سبقوه فيها رافضا الانحياز إلى الأحزاب التقليدية في اليمين واليسار.

وتظهر استطلاعات الرأي أنه على الرغم من أن غالبية الناخبين أيدوا إضراب الخميس لكن عددا أكبر يدعم الإصلاحات.

أخبار ذات صلة

دبلوماسيون بريطانيون يغادرون موسكو على خلفية قضية سكريبال

دبلوماسيون بريطانيون يغادرون موسكو على خلفية قضية سكريبال

لجنة الانتخابات الروسية: العملية الانتخابية تماشت مع معايير المنافسة والشفافية

لجنة الانتخابات الروسية: العملية الانتخابية تماشت مع معايير المنافسة والشفافية

الصين: سنتخذ الإجراءات الضرورية للرد على الحرب التجارية الأمريكية ضدنا

الصين: سنتخذ الإجراءات الضرورية للرد على الحرب التجارية الأمريكية ضدنا

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي هيربرت ماكماستر

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي هيربرت ماكماستر

المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي يقدم استقالته

المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي يقدم استقالته

صحيفة: زعيمان عربيان وراء إقالة وزير الخارجية الأمريكي

صحيفة: زعيمان عربيان وراء إقالة وزير الخارجية الأمريكي

ساركوزي: حياتي تحولت إلى جحيم منذ 11 مارس 2011

ساركوزي: حياتي تحولت إلى جحيم منذ 11 مارس 2011

استقالة كبير محاميي ترامب

استقالة كبير محاميي ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر غزة

اصطدام سيارة لشرطة الاحتلال بمركبة مقدسية في منطقة باب العامود

اصطدام سيارة لشرطة الاحتلال بمركبة مقدسية في منطقة باب العامود

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السادس في بيت لحم

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السادس في بيت لحم

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار ومغبر

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار ومغبر

بقيمة 3.5 مليون دولار.. (أوفيد) تقدم ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني

بقيمة 3.5 مليون دولار.. (أوفيد) تقدم ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني

وفد وزاري فلسطيني يشارك في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وفد وزاري فلسطيني يشارك في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

الشرطة تضبط (10) قطع أثرية تعود لعصور زمنية مختلفة

الشرطة تضبط (10) قطع أثرية تعود لعصور زمنية مختلفة

منوعات

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم &#34;علي بابا&#34; لأيتن عامر &#34;+16&#34;

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم "علي بابا" لأيتن عامر "+16"

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة &#34;خطف الأطفال&#34;

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم &#34;عايزة اتجوز&#34; بسبب هذا الفنان

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم "عايزة اتجوز" بسبب هذا الفنان

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

عربي

فيديو.. تصريحات نارية من قذاف الدم تهدد مصير ساركوزي

فيديو.. تصريحات نارية من قذاف الدم تهدد مصير ساركوزي

منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

الجيش الليبي يعزز قواته في جنوب البلاد بعربات استطلاع مدرعة

الجيش الليبي يعزز قواته في جنوب البلاد بعربات استطلاع مدرعة

طبيب عراقي يكشف تفاصيل الليلة الأخيرة لـ &#34;صدام حسين&#34;

طبيب عراقي يكشف تفاصيل الليلة الأخيرة لـ "صدام حسين"