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منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

منذ الصباح.. خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا) بأن أكثر من 2200 مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين منذ صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن المسلحين استهدفوا بالرصاص عائلة مؤلفة من 3 أشخاص أثناء محاولتها الخروج من مدينة حرستا ما أدى إلى إصابة الأب بجروح.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جبهة أحرار الشام" وعائلاتهم من مدينة حرستا في الغوطة باتجاه محافظة إدلب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الاتفاق تم التوصل إليه نتيجة مفاوضات مع قيادات "جبهة أحرار الشام" في الغوطة الشرقية.

هذا وقد تم أمس الخميس إخراج 1895 مسلحا مع أفراد عائلاتهم من حرستا، عبر المعبر الإنساني، على متن 50 حافلة إلى محافظة إدلب.

وأشرف على عملية نقل المسلحين وعائلاتهم، الجيش السوري وضباط روس من مركز المصالحة.

فيديو أرشيفي: خروج 1895 مسلحا مع أفراد عائلاتهم من حرستا إلى إدلب


 

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