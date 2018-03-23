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لجنة الانتخابات الروسية: العملية الانتخابية تماشت مع معايير المنافسة والشفافية

لجنة الانتخابات الروسية: العملية الانتخابية تماشت مع معايير المنافسة والشفافية
إيلا بامفيلوفا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن انتخابات الرئاسة التي عقدت في 18 آذار/مارس الجاري تماشت مع كافة معايير المنافسة والشفافية، وجرت بتوافق تام مع القانون.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية خلال مؤتمر صحفي حول نتائج انتخابات الرئاسة الروسية: "للاعتراف بنتائج الانتخابات داخل مجتمعنا ومن قبل المنظمات الدولية، يجب أن تكون هناك منافسة وأن تكون الانتخابات شفافة وتجري بتوافق تام مع القانون، بالإضافة إلى فرز الأصوات بدقة، وكان عملنا يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف الرئيسية".

وأكدت أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 آذا/مارس عام 2018 كانت تلبي كل المتطلبات الضرورية، وفقا لكافة المعايير الأساسية.

وأشارت بامفيلوفا إلى أنه تم أثناء هذه الانتخابات اعتماد منظومة غير مسبوقة للوقاية من التزوير، وحماية الانتخابات من الأخطاء والاستفزازات وتجاوز الصلاحيات من قبل المسؤولين.

وأعربت بامفيلوفا عن أسفها لعدم مشاركة "بعض المرشحين الذين كانت لديهم مشاكل مع القانون" في الانتخابات، مشيرة إلى أن ذلك يتوافق تماما مع القانون، وأكدت رفضها للمزاعم حول عدم وجود منافسة في الانتخابات.

وذكرت أن لجنة الانتخابات المركزية ستدعو كافة المرشحين لانتخابات الرئاسة وممثلي الأحزاب التي رشحتهم وخبراء مستقلين، إلى بحث تعديلات محتملة على التشريعات، من أجل تطوير المنظومة الانتخابية.


 

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