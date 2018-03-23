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زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بحر غزة.

وأفادت وكالات محلية أن اطلاق النار لم يسفر عن اي اصابة بين الصيادين.

في السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه رعاة الأغنام شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.

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