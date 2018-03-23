صور: في اليوم الاول.. فتح البوابة المصرية لمعبر رفح ومغادرة الحافلة الأولى

وأفادت ادارة معبر رفح على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بوصول اول حافلة ركاب الى صالحة المغادرين للمعبر.





وكانت السلطات المصرية قد اعلنت أمس الخميس، أنها ستفتح معبر رفح بشكل استثنائي يومي الجمعة اوالسبت في كلا الاتجاهين لعبور الحالات الانسانية والمساعدات الى غزة.













واشارت إلى أن شرطة وضابط معبر رفح ما زالوا يقدمون التسهيلات للمواطنين المغادرين عبر المعبر.