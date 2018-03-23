صور: في اليوم الاول.. فتح البوابة المصرية لمعبر رفح ومغادرة الحافلة الأولى
رام الله - دنيا الوطن
فتحت السلطات المصرية قبل قليل بوابة معبر رفح البري في يومه الأول بشكل استثنائي امام المسافرين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي كلا الاتجاهين.
فتحت السلطات المصرية قبل قليل بوابة معبر رفح البري في يومه الأول بشكل استثنائي امام المسافرين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي كلا الاتجاهين.
وأفادت ادارة معبر رفح على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بوصول اول حافلة ركاب الى صالحة المغادرين للمعبر.
واشارت إلى أن شرطة وضابط معبر رفح ما زالوا يقدمون التسهيلات للمواطنين المغادرين عبر المعبر.
وكانت السلطات المصرية قد اعلنت أمس الخميس، أنها ستفتح معبر رفح بشكل استثنائي يومي الجمعة اوالسبت في كلا الاتجاهين لعبور الحالات الانسانية والمساعدات الى غزة.
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