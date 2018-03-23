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كيف جاءت أسعار الدواجن والحبش لليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار الدواجن والحبش لليوم الجمعة؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد طاهر أبو حمد مدير دائرة الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة بقطاع غزة أن سعر كيلو الدجاج اليوم الجمعة، شهد ارتفاعاً ملحوظا، لافتا إلى أنه بلغ 13 شيكلا  للمستهلك.

وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن سبب الارتفاع في الاسعار يعود الى تراجع الانتاج نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده قطاع غزة.

وفي السياق، أوضح أبو حمد أن سعر كيلو الحبش للمستهلك بلغ 13 شيكلاً.

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