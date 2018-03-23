دولي

الصين: سنتخذ الإجراءات الضرورية للرد على الحرب التجارية الأمريكية ضدنا

الصين: سنتخذ الإجراءات الضرورية للرد على الحرب التجارية الأمريكية ضدنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعهدت الصين باتخاذ إجراءات ضرورية للرد على الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة ضدها، مؤكدة خيبتها الشديدة ومعارضتها القوية على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية على بضائعها.

وأعلنت السفارة الصينية في واشنطن في بيان اليوم الخميس: "إذا شنت الولايات المتحدة حربا تجارية فإن الصين ستقاتل حتى النهاية لحماية مصالحها المشروعة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت إن "الصين لن تبقى، على أي حال من الأحوال، في موقف المتفرج على تعرض مصالحها المشروعة للانتهاك".

وفي وقت سابق من اليوم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تقضي بفرض رسوم تجارية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد فترة مشاورات تتيح للوبي الصناعي والمشرعين فرصة لتقليص قائمة البضائع التي ستستهدفها الرسوم المقبلة وتضم الآن 1.3 ألف اسم.

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