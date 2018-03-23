دولي

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي هيربرت ماكماستر

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي هيربرت ماكماستر
هيربرت ماكماستر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبدال مستشاره للأمن القومي إتش آر ماكماستر بالسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.

وبعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في فريقه خلال الأشهر الماضية قال ترامب: "أنا سعيد أن أعلن انه ابتداء من التاسع من نيسان/أبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقد شغل جون بولتون سابقا منصب سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، وكان يعتبر مقربا من المحافظين الجدد وأحد صقور إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.

ومعروف بموقفه المعارض للاتفاق النووي مع إيران وسبق أن دعا إلى تغيير النظام في إيران.

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