انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السادس في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنانطلق صباح اليوم الجمعة، في مدينة بيت لحم، ماراثون فلسطين الدولي بنسخته السادسة، تحت عنوان" اركضوا للحرية".وأعطى شارة البداية محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، من أمام كنيسة المهد، بمشاركة حوالي 7000 متسابق من 72 دولة، في سباقات تشمل 42 كم، 21 كم، 10 كم، و5 كم للعائلات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وسيكون خط الماراثون كما هو في كل عام انطلاقا من أمام كنيسة المهد، مرورا بـشارع المهد، ومحيط مسجد بلال بن رباح، ومخيمات عايدة، والعزة، والدهيشة، وبلدة الخضر، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية، في ظل وجود 11 محطة على طول امتداد مسافة السباقات لمراقبة المتسابقين.ومنذ ساعات مساء أمس وصباح اليوم تم نشر أفراد من الشرطة على مفترقات الطرق، وفي ساحة المهد ومسار السباقات المختلفة لتأمين نجاح التظاهرة الرياضية.وقال القدومي إن هذا الماراثون يشكل في مضمونه الحرية لفلسطين في كل المجالات، والمشاركة في هذا العام جاءت بامتياز تأكيدا على هذا المضمون، خاصة مع مرور المشاركين الأجانب في الماراثون بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، ومشاهدتهم له بوضوح.