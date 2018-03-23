الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار ومغبر

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-19 19-8 20-10 بيت لحم 30-19 19-8 20-10 رام الله والبيرة 29-18 18-7 19-9 طولكرم 34-20 20-12 22-13 نابلس 32-20 20-9 21-11 قلقيلية 34-20 20-12 22-13 جنين 34-19 21-10 23-11 سلفيت 30-19 19-8 20-10 طوباس 34-19 21-10 23-11 روابي 32-19 20-8 21-10 الخليل 30-18 18-7 19-8 غزه 32-19 19-14 21-15 أريحا 38-22 27-14 28-15 خانيونس 32-19 19-14 21-15 الأغوار الشمالية 36-20 25-12 26-13 رفح 33-20 20-13 22-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/03/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الأحد 2018/03/25: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأثنين 2018/03/26: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم