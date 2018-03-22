"دنيا الوطن" تنشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح الجمعة

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، ، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.جاء ذلك، في بيان مقتضب صادر عن السفارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فجر اليوم الجمعة.وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.