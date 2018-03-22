دولي

المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي يقدم استقالته

المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي يقدم استقالته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جون داود، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه، وسط توقعات بإجراء تغييرات على الفريق القانوني لترامب.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن استقالة داود جاءت نتيجة تجاهل الرئيس الأمريكي مشورته لمحاميه داود.

فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" أن ثلاثة أشخاص اطلعوا على القرار، قال أحدهم إن " "داود استقال بعد أن خلص إلى أن ترامب يتجاهل بشكل متزايد مشورته".

وكتب محامي ترامب الشخصي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "واشنطن بوست": "أنا أحب الرئيس وأتمنى له الخير"، لكنه أوضح أنه "لم يعد يستطيع القيام بعمله كما ينبغي مع موكل لا يستمع لنصائحه".

وذكرت الصحيفة، أن استقالة داود الذي يوصف بـ"كبير محامي الرئيس"، "قرار متفق عليه إلى حد كبير" بعد أن فقد ترامب ثقته فيه بشأن قدرته على التعامل مع تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرة إلى أن محامي ترامب الشخصي عبّر عن "إحباطه" بسبب استقدام ترامب محامين جدد لفريقه.

وقال محامي ترامب والمتحدث باسم الفريق القانوني، جاي سيكولو للصحيفة: "كان جون جزءًا مهما من الفريق، وصديقًا، وسنواصل التعاون بشكل كامل".

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