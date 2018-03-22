مزهر: تفجير موكب الحمد الله يستهدف فصل الضفة عن غزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر: إن المستهدف من تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله هو تخريب المصالحة ومُفاقمة الأزمات في قطاع غزة.وأضاف مزهر، خلال كلمة له باجتماع الفصائل، الخميس: "التفجير لم يكن عرضياً، بل محاولة مشبوهة، خلفها أجندات مشبوهة، تستهدف القضية الوطنية، وتدمير المشروع الوطني".وأكد مزهر، أنه لا بديل عن خيار المصالحة إلا المصالحة؛ مشيراً إلى أن التفجير جاء ليمهد الطريق أمام (صفقة القرن)، ولفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.وقال: إن البعض استغل التفجير كمبرر للتهرب أو للدفع بغزة نحو الانفصال، ولذلك يجب محاصرة ووقف كل أشكال التراشق الإعلامي واحتوائه ومنع هذا التصعيد.وحذر مزهر، من الانزلاق في مشاريع على شاكلة "مجلس إنقاذ غزة"، أو في مشاريع موازية لأطر منظمة التحرير، هدفها النيل من المشروع الوطني.