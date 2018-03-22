شؤون فلسطينية

البزم: لدينا صُور وفيديوهات لعملية تَفجير موكب رئيس الوزراء

البزم: لدينا صُور وفيديوهات لعملية تَفجير موكب رئيس الوزراء
الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة - إياد البزم
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم: إن التحقيقات في حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله مستمرة، مؤكداً أن الداخلية بغزة لديها صُور وفيديوهات، وأدلة وبراهين حول عملية التفجير، وستُعلن عنها في قادم الأيام، وستبين للرأي العام تفاصيلها.

وأضاف البزم، لقناة الأقصى الفضائية، الخميس: "منذ اليوم الأول أرسلنا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، تقريراً أطلعناه فيه على تفاصيل ما حدث، من نوعية العبوات وكيفية زرعها بالطريق، وما الذي حدث بالتفصيل، ثم رفعنا بعدها تقريراً آخر له عن سير التحقيقات والمعلومات التي توفرت لدينا حتى نضعه في الصورة، وما الذي نحتاجه من أجل استمرار التحقيق وسرعة الكشف عن هذا الموضوع".

ولفت البزم إلى أن وزارته، سترفع للحمد الله تقارير عن العملية التي جرت اليوم، "وذلك لحرصها على توضيح كل مجريات التحقيق له".

وحول حدث اليوم، قال البزم: "توصلت الأجهزة الأمنية صباح اليوم إلى معلومات تفيد عن مكان المتهم الرئيس بعملية التفجير وهو أنس أبو خوصة، في منطقة غرب النصيرات وسط قطاع غزة، وعقب ذلك بدأت الأجهزة بعملية أمنية، وحاصرت المكان وطالبت المطلوبين بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا بإطلاق النار مما أدى لاستشهاد رجلي أمن، ثم دار اشتباك قتل على إثره أنس أبو خوصة، وإصابة اثنين من مساعديه، توفي أحدهما بوقت لاحق".

وأشار البزم، إلى أن "المسؤول المباشر عن عملية استهداف موكب الحمد الله هو أنس أبو خوصة، وكان الإعلان عنه من أجل الوصول إليه".

وأوضح البزم، أن الداخلية لا تزال تستكمل التحقيقات حتى يتم كشف كل ملابسات الحادث، وإيضاحها للرأي العام الفلسطيني، مردفاً: "كان من المهم إلقاء القبض على المتهم الرئيس أبو خوصة حياً، ولكنه كان متحفزاً لإطلاق النار تجاه القوات الأمنية، واستشهد اثنان من الضباط في اللحظات الأولى ثم جرى الاشتباك، ونحن حرصنا على القبض عليه حياً، ولكن الاشتباك أدى لمقتله على الفور في مكان الحدث".

وتابع: "نتوقع أن يدلى من كان مع أنس والذي أصيب، بمعلومات جديدة حتى يتم الكشف عن جميع التفاصيل"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب استمرار التحقيق خلال الأيام القادمة".

وأكد البزم، أن لدى الأجهزة الأمنية الكثير من التحقيقات والمعلومات والأدلة والبراهين والصور الفيديوهات التي تم الوصول إليها، والتي تدلل على منفذي الجريمة وعلى طبيعتها.

وأكمل: "نحن نعمل على استكمال التحقيقات ونعد شعبنا، أن ننهي التحقيق بشكل كامل، وأن ننهي جميع الخيوط، وأن نكشف لشعبنا الفلسطيني من ارتكب هذه الجريمة، ومن وجه ومن أدارها، والتي هدفت للمساس بالمسار الوطني الفلسطيني".

ولفت المتحدث باسم الداخلية، إلى أن وزارته كانت تنهي ملفات حدثت سابقاً، مهما كانت الصعوبات والتعقيدات.

ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية لاتزال تبحث عن الجهات التي وجهت المنفذين، والتي كانت خلف هذه الجريمة.

واستطرد: "نحن حريصون على إطلاع شعبنا على كل التفاصيل في هذه القضية، حتى يعرف شعبنا من هو الذي يريد عرقلة المسارات الوطنية والمصالحة.

وشدد البزم على أن وزارته، تؤدي عملاً أمنياً مهنياً بعيداً عن أي بعد سياسي، وأنها حريصة على استقرار الوضع الأمني، ولن تسمح لأحد أن يعبث بالأمن في غزة.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بقيمة 3.5 مليون دولار.. (أوفيد) تقدم ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني

بقيمة 3.5 مليون دولار.. (أوفيد) تقدم ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني

وفد وزاري فلسطيني يشارك في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وفد وزاري فلسطيني يشارك في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

الشرطة تضبط (10) قطع أثرية تعود لعصور زمنية مختلفة

الشرطة تضبط (10) قطع أثرية تعود لعصور زمنية مختلفة

غنيم وهان يعلنان نجاح مؤتمر المانحين لتحلية مياه غزة

غنيم وهان يعلنان نجاح مؤتمر المانحين لتحلية مياه غزة

وزارة الصحة تُعلن جاهزيتها لزراعة كلية للطفلة أنعام العطار

وزارة الصحة تُعلن جاهزيتها لزراعة كلية للطفلة أنعام العطار

فيديو: البطش يدعو رئيس الوزراء للإشراف على ملف التحقيق في عملية التفجير

فيديو: البطش يدعو رئيس الوزراء للإشراف على ملف التحقيق في عملية التفجير

حماس: الحكومة تُحاول التغطية على الجهات التي تَقف وراء الجريمة

حماس: الحكومة تُحاول التغطية على الجهات التي تَقف وراء الجريمة

لأول مرة.. الشرطة الإسرائيلية تنتشر على حدود قطاع غزة

لأول مرة.. الشرطة الإسرائيلية تنتشر على حدود قطاع غزة

منوعات

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم &#34;علي بابا&#34; لأيتن عامر &#34;+16&#34;

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم "علي بابا" لأيتن عامر "+16"

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة &#34;خطف الأطفال&#34;

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم &#34;عايزة اتجوز&#34; بسبب هذا الفنان

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم "عايزة اتجوز" بسبب هذا الفنان

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

عربي

ماتيس: يَنبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

ماتيس: يَنبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

مصرع تسعة جنود أتراك بتفجير دبابة في عفرين شمالي سوريا

مصرع تسعة جنود أتراك بتفجير دبابة في عفرين شمالي سوريا

14 قتيلا في إنفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو

14 قتيلا في إنفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو

مصرع 26 مدنيا في غارة جوية على سوق للخضار بإدلب

مصرع 26 مدنيا في غارة جوية على سوق للخضار بإدلب