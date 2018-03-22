الحكومة: حماس "تختلق" روايات واهية ومشوهة لا تتفق مع المنطق

رام الله - دنيا الوطنقالت حكومة الوفاق الوطني: إن مجريات الساعات الأخيرة التي أعلنت فيها حماس عن تحركات، تتصل بمحاولة الاغتيال الإجرامية الجبانة التي تعرض لها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، تثبت من جديد أنها ما زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق.وأضافت الحكومة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن "ما جرى اليوم كانت بعض الأوساط توقعته بالأمس، وللدقة استطاعت تلك الأوساط أن تستنتجه بسرعة وبسهولة بعد إعلان حماس فجأة عن اسم من قالت: إنه ارتكب جريمة محاولة الاغتيال، وأنه مطلوب ومطارد، وأعلنت عن مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنه".وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود: "إن محاولات حماس بث الإشاعات وإلصاق تهمة محاولة الاغتيال بالدولة، ومؤسساتها لا ترقى إلى المستوى، الذي يمكن أن يقبل به العقل والوعي البشري، ولا يمكن أن يلامس أدنى درجات الحقيقة والمعقولية".وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني، تجدد تأكيدها على أن حركة حماس هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال، وأن هذه الجريمة إنما تؤكد صوابية وأهمية مطلب القيادة بتسلم الحكومة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، وعلى رأسها ملف الأمن.وطالب البيان، حركة حماس بتسليم قطاع غزة بشكل كامل ومستوف لكافة الملفات، ودون إبطاء أو تأخير، وذلك لضمان إنهاء المشهد المأساوي الذي يعيشه أبناء شعبنا، ولضمان إنهاء معاناتهم عبر تحقيق المصالحة ووحدة الصف الذي أكثر ما تحتاجه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة، التي تتكالب فيها التحديات الهادفة إلى تصفية قضيتنا ومشروعنا الوطني، وفي القلب منه عاصمتنا القدس العربية المحتلة.