الحية: وَصلنا لِمَنْ يَقف خَلف جريمة استهداف مَوكب رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية: إن هناكاً تقدماً مهماً في كشف اللثام عن جريمة "تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الثالث عشر من الشهر الجاري.وأضاف الحية، خلال مشاركته بتشييع شهيدي الأمن بالمحافظة الوسطى، الخميس: "نعلن عن تقدم مهم في كشف اللثام عن جريمة تفجير الموكب، ووصلنا لمن يقف خلفها".وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أعلنت ظهر اليوم، عن مقتل المطلوب أنس أبو خوصة، بعد أن بادر بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية، التي تمكنت من محاصرته غرب مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن.