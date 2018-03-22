ماتيس: يَنبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

رام الله - دنيا الوطنأكد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية، جزء من الحل في اليمن.وقال ماتيس، خلال استقباله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس في "البنتاغون": "سننهي الحرب في اليمن بشروط إيجابية للشعب اليمني ولأمن المنطقة أيضاً"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأضاف: "ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن"، معرباً عن أمله في نجاح جهود السلام، التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.وتابع: "علينا أيضاً إحياء الجهود بشكل عاجل للبحث عن حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن، ونحن ندعمكم في هذا الصدد"، بحسب ما أفادت وكالة (رويترز).واستطرد بقوله: "نحن نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي، وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن، وأيضاً مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة".