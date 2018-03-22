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ماتيس: يَنبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

ماتيس: يَنبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية، جزء من الحل في اليمن.

وقال ماتيس، خلال استقباله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس في "البنتاغون": "سننهي الحرب في اليمن بشروط إيجابية للشعب اليمني ولأمن المنطقة أيضاً"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأضاف: "ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن"، معرباً عن أمله في نجاح جهود السلام، التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.

وتابع: "علينا أيضاً إحياء الجهود بشكل عاجل للبحث عن حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن، ونحن ندعمكم في هذا الصدد"، بحسب ما أفادت وكالة (رويترز).

واستطرد بقوله: "نحن نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي، وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن، وأيضاً مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة".

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