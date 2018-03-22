مصرع تسعة جنود أتراك بتفجير دبابة في عفرين شمالي سوريا

رام الله - دنيا الوطنلقي تسعة جنود أتراك مصرعهم اليوم الخميس، بعد أن فجر مسلحون، دبابة تابعة للجيش التركي في مدينة عفرين، شمال سوريا.وقال مصدر في "الجيش السوري الحر": "المسلحون الأكراد فجروا دبابة تابعة للجيش التركي في مركز مدينة عفرين، أسفر عن مقتل 9 جنود على الأقل"، بحسب ما جاء على وكالة (سبوتنك) الروسية.وكان بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، قال أول أمس الاثنين: "إن القوات التركية لن تبقى في عفرين، شمالي سوريا، لكن عملها لم ينته بعد".وأضاف بوزداغ في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة (إن تي في)، يوم الاثنين 19 آذار/ مارس: "لن نبقى في عفرين، لكن عملنا لم ينته بعد".وتابع: "سنعمل من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، وسنسلم المنطقة لأصحابها الحقيقيين".وأوضح، أن أنقرة ستشكل إدارة في عفرين على غرار الإدارة التي شكلتها في منطقة درع الفرات.وأكد أن الجيش التركي ضبط غالبية الأسلحة التي منحتها الولايات المتحدة الأميركية لوحدات حماية الشعب الكردية.