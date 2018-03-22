شؤون فلسطينية

هل قررت الحكومة تَقليص كمية الكهرباء عن قطاع غزة؟

هل قررت الحكومة تَقليص كمية الكهرباء عن قطاع غزة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال القائم بأعمال سلطة الطاقة، ظافر ملحم، رداً على سؤال حول إمكانية عودة قرار تقليص الكهرباء عن قطاع غزة، كجزء من أي إجراءات، قد تتخذ من قبل الرئيس محمود عباس والحكومة: إن الرئيس عباس كان واضحاً في خطابه، بأن أي إجراءات جديدة لن تطال المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، في إشارة إلى عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأوضح ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ضعف الجباية هي العامل الأكثر تأثيراً في عدم تحسن أوضاع الكهرباء في قطاع غزة، لافتاً إلى أن شركة الكهرباء لا تجبي سوى 20 مليون شيكل شهرياً، في حين أن ما يجب جبايته هو 70 مليون شيكل.

وأضاف ملحم، أن انقطاع الكهرباء في قطاع غزة لفترات طويلة يعود لزيادة الأعباء المالية، ورفض حماس تسليم الجباية، إلى جانب أنها تعفي عدد كبير من موظفيها من دفع الكهرباء، مطالباً بتسلم جباية الكهرباء، لكي تتمكن سلطة الطاقة من تحسين جدول الكهرباء في غزة، والوصول إلى ثماني ساعات وصل يومياً.

وفيما يتعلق بزيادة قدرة الخطوط المصرية، قال ملحم، إنه أبلغ الوفد الأمني المصري خلال اجتماع معه في غزة، بالحاجة الملحة لزيادة كمية الكهرباء الواردة من مصر، مشيراً إلى أن الوفد الأمني وعد بدراسة الأمر، ونقله للجهات المختصة، وأن سلطة الطاقة لم تتسلم أي قرار مصري بهذا الشأن حتى اللحظة.

وتابع: "نواصل خدماتنا في قطاع غزة لخدمة المواطنين وتحسين جدول الكهرباء، كما أننا نمتلك العديد من مشاريع الطاقة المتعلقة بغزة، والتي يعتبر تطوير محطة توليد الكهرباء للعمل على الغاز الطبيعي أبرزها"، مشدداً على ضرورة تحسين الجباية من أجل تحسين الطاقة في قطاع غزة.

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