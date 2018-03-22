دولي

ساركوزي: حياتي تحولت إلى جحيم منذ 11 مارس 2011

ساركوزي: حياتي تحولت إلى جحيم منذ 11 مارس 2011
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (وفيغارو): "إن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أبلغ قضاة وضعوه قيد تحقيق رسمي أمس الأربعاء، أن الاتهامات بأنه حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007 كاذبة".

ونشرت الصحيفة تفاصيل لما قالت: إنه شهادة الرئيس ساركوزي، الذي تولى السلطة من 2007 إلى 2012، أمام المحققين الذين أخبروه بعد يومين من الاحتجاز بأنه مشتبه به رسمياً في اتهامات بالفساد المالي ومخالفات أخرى.

ونقلت الصحيفة عن ساركوزي قوله للمحققين: "حولت هذه الافتراءات حياتي إلى جحيم لا يطاق منذ 11 آذار/ مارس 2011". 

ويبحث المدعون الفرنسيون في مزاعم بأن الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007 تلقت مساعدات بملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

كما نقلت عن ساركوزي، أنه كان ضحية حملة لزعزعة الاستقرار بدأت في آذار/ مارس عام 2011 استناداً إلى اتهامات من طرابلس، ورجل أعمال فرنسي لبناني، كان أيضاً محور تحقيق قضائي بدأ في 2013، لكن الاتهامات تصاعدت هذا الأسبوع، حينما احتجز ساركوزي لاستجوابه.

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