فيديو: الطباع: إجراءات الرئيس تُسرّع عملية الانهيار الاقتصادي بغزة

وأكد الطباع، في لقاء خاص مع "دنيا الوطن"، أن الإجراءات المالية، ستساهم في انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد تراجعاً كبيراً في القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاعاً في حجم الشيكات المرجعة، التي وصلت قيمتها إلى حوالي (112) مليون دولار.



وأوضح أن القطاع يعيش حالة من الانهيار الاقتصادي المعيشي، لما له من تداعيات خطيرة على انهيار كافة الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها، مناشداً بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع من الانهيار الاقتصادي والمعيشي.



وأشار إلى أن هذا يتطلب إنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من (11) عاماً، وانهاء الانقسام، بالإضافة إلى فتح المعابر أمام حركة المسافرين، وحركة البضائع الواردة والصادرة، منوهاً إلى أن معدلات البطالة، تجاوزت (43%)، وأكثر من ربع مليون شخص في القطاع عاطل عن العمل.



ولفت إلى أن نسبة معدل الفقر المدقع تجاوز (65%)، وأكثر من مليون شخص في القطاع، يتلقون مساعدات من (أونروا) والمؤسسات الإغاثة العاملة بغزة، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي، ليصل إلى حوالي (70%).



يذكر، أن الرئيس محمود عباس، قد قرر يوم الاثنين الماضي، اتخاذ إجراءات وطنية وقانونية ومالية ضد حركة (حماس)، للمحافظة على المشروع الوطني، خاصة بعد تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، الأسبوع الماضي.













رام الله - دنيا الوطن - محمد جلوقال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة: إن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً ضد حركة (حماس)، ستساهم في سوء الأوضاع الاقتصادية، وتُسرّع من عملية الانهيار الاقتصادي في القطاع.