فيديو: صيام: المرأة الفلسطينية أبدعت في التَحدي والصمود لمواجهة الحصار والانقسام

رام الله - دنيا الوطن - محمد جلوقالت مديرة مركز شؤون المرأة أمال صيام: إن المرأة الفلسطينية أبدعت في التحدي والصمود والثبات؛ لمواجهة الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، لافتةً إلى أنها حاضرة في النضال والساحة الفلسطينية؛ لمقاومة الاحتلال بكافة أشكاله وأنواعه.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقدته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، بعنوان "النساء في مواجهة الحصار والانقسام"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار، في فندق جلوريا على شاطئ بحر مدينة غزة.وأكدت صيام، أن المرأة الفلسطينية، جزء لا يتجزأ من النضال والتاريخ الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أنها شاركت في مقاومة الاحتلال منذ أكثر من (11) عاماً من حصار قطاع غزة؛ لتقدم الشهداء والجرحى والأسرى.