استقالة كبير محاميي ترامب

قدم جون دود كبير محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالته اليوم الخميس، على خلفية التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية في عام 2016، بحسب ما ذكرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية.



وأوردت الصحيفة، أن دود استقال بعد أن خلص إلى أن ترامب يتجاهل مشورته بشكل متزايد.



وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن ترامب ليس بصدد إقالة المستشار الخاص روبرت مولر، لكنه محبط بسبب طول مدة التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.





رام الله - دنيا الوطن