14 قتيلا في إنفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو

لقي 14 شخصاً على الاقل مصرعهم اليوم الخميس، في انفجار سيارة مفخخ أمام فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما أكده متحدث باسم الحكومة.





رام الله - دنيا الوطنوقال عبد العزيز علي إبراهيم المتحدث باسم الحكومة، عبد العزيز: "وقع انفجار كبير والضحايا حتى الآن هم 14 قتيلا وعدد من الجرحى. الحصيلة مرشحة للارتفاع"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأوضح ضابط بالشرطة الصومالية أن الانفجار وقع قرب فندق يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم، والذي كان هدفا لهجمات في السابق شنتها حركة الشباب المتطرفة المتمركزة في الصومال، وفقا لوكالة (أسوشيتد برس).يشار إلى أن حركة الشباب الصومالية المتشددة تشن هجمات في العاصمة مقديشو بشكل متكرر.وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدى تفجير شاحنة ملغومة إلى مقتل 512 شخصا، في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الصومال.