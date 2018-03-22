مصرع 26 مدنيا في غارة جوية على سوق للخضار بإدلب

لقي 26 مدنيا بينهم نساء وأطفال مصرعهم اليوم الخميس، فيما جرح أكثر من 50 شخصاً في غارات استهدفت سوقا للخضار في بلدة حارم بمحافظة إدلب، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مع وجود محدود لفصائل متشددة أخرى.



وكانت قوات النظام قد استعادت بعد هجوم عنيف نهاية العام الماضي، السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر، الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو في أستانة برعاية روسيا وإيران وتركيا، حيث بدأ سريان الاتفاق عمليا في إدلب سبتمبر الماضي.



وقال المرصد: "سقط القتلى في غارات يرجح أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة حارم في ريف إدلب الشمالي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).