وزارة الصحة تعلن جاهزيتها لزراعة كلية للطفة أنعام العطار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن جاهزيتها لإجراء عملية لزراعة الكلية للطفلة المريضة أنعام العطار، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إمكانية الزراعة، وأن الوزارة تنتظر موافقة عائلة الطفلة وخالها المتبرع لإجراء العملية.وقال رئيس قسم الكلى وإستشاري أمراض وزراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي د. عبد الله الخطيب " قام قسم زراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة أنعام العطار وخالها المتبرع، والتي إستمرت لأكثر من إسبوعين، حيث أظهرت النتائج عدم وجود أي مانع طبي لإجراء علمية زراعة الكلية للطفلة، من خالها المتبرع".وتابع د. الخطيب " قمت بإبلاغ أم وخال الطفلة إنعام بإمكانية إجراء العملية الجراحية، حيث أن قسم الكلى أجرى العديد من عمليات زراعة الكلى لحالات مشابهة تماما، وكانت نتائجها ناجحة".وأكد د. الخطيب أنه قام بالتواصل مع رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة د. عبد الله القيشاوي وأبلغة بالحالة الطبية للطفلة حيث بإمكان الطفلة متابعة وضعها الصحي هناك".وأضاف د. الخطيب " أن عائلة الطفلة إنعام لم توافق حتى اللحظة على إجراء عملية زراعة الكلية، وأن ذلك يعود لهم وحدهم دون غيرهم". مشددا على أنه تم تحديد موعد لإجراء العملية الجراحية مع نهاية الشهر الجاري وأن عدم موافقة الأهل تحول دون إجرائها".من جانبه أكد المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي " بتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس و متابعة حثيثة من وزير الصحة د. جواد عواد، قام مجمع فلسطين الطبي بعمل كل مايلزم من النواحي الطبية للطفلة إنعام العطار،سواء بما يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للطفلة وخالها المتبرع، إضافة الى غسيل الكلى، ومتابعة حالتها الطبية من قبل الطاقم الطبي المشرف على علاجها ".وشددت وزارة الصحة على إلتزامها بتقديم العلاج للطفلة إنعام العطار ضمن ما يحدده النظام والقانون بما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، متمنية لها الشفاء العاجل وأن يمن الله عليها بلباس الصحة والعافية.ودعت وزارة الصحة الى ضرورة توخي الدقة في نقل أي معلومة تتعلق بالحالة الطبية للطفلة إنعام، وعدم الإنجرار وراء مايسوقه البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار غير دقيقة وغير صحيحة".