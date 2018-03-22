فيديو.. البطش يدعو رئيس الوزراء للإشراف على ملف التحقيق في عملية التفجير

دعا خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، رامي الحمد لله رئيس الوزراء للاشراف على ما يدور في ملف التحقيق في عملية التفجير وكذلك متابعته كافة المجريات الأمنية بصورة مشتركة بين غزة والضفة.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الفصائلي الذي عقد اليوم الخميس، بدعوة من حركة الحماس وبمشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية في مكتب يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة.





وأكد البطش أن الاجتماع جاء بهدف التشاور في آخر التطورات الأمنية عقب استشهاد اثنين من قوى الأمن بغزة، أثناء الحملة الامنية التي كانت تلاحق مطلوبين في عملية تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني.





وأوضح البطش أن حماس وقيادتها وضعت الفصائل بآخر الأوضاع الأمنية ، مؤكدة على استكمال التحقيق مع بقية المتورطين بالجريمة ومن كان خلف تشغيلهم.



وثمن البطش دور القوى الأمنية والشرطية في مواصلة التحقيق وحفظ الأمن للمواطن ،مؤكداً استمرار حماية قوات الامن للمواطن .











خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش