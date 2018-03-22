شؤون فلسطينية

فيديو.. البردويل: تفاصيل "مذهلة" توصلت إليها الاجهزة الامنية حول تفجير موكب الحمدالله

فيديو.. البردويل: تفاصيل "مذهلة" توصلت إليها الاجهزة الامنية حول تفجير موكب الحمدالله
صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه تم تقديم تفاصيل دقيقة جدا ومؤكدة عن عملية تفجير موكب الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، وعن الجهد الرهيب الذي قامت به الاجهزة الامنية الفلسطينية فؤي قطاع غزة على مدار 10 أيام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن جريمة التفجير هي عملية خطيرة ومدبرة وترتبط بجهات، قائلا: "لا نستبعد أي جهة معادلة أن تكون هي من حركت هؤلاء الدمى، لكن الحقائق أفضل من الاتهامات، ونأمل ألا يطول الوقت كثيراً؛ لأن خيوط تفصيلية قريبة، وربما كل ساعة يتكشف شيء خطير".

وأضاف: "نعد الشعب عما قريب أن نكشف لها تفاصيل لا مجال فيه للنقاش ولا للبس عند ذلك سيعلم الشعب من هو المجرم الحقيقي الذي استهدف موكب رامي الحمد الله".


 

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