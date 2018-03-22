لاول مرة.. الشرطة الاسرائيلية تنتشر على حدود قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة العبرية العاشرة، اليوم الخميس، أنه لأول مرة سيتم نشر قوات الشرطة في عمق الأراضي خلف خطوط الجيش قرب الحدود مع قطاع غزة.وبحسب القناة، فإن الهدف من نشر الشرطة مخاوف الجيش من أن يتمكن الفلسطينيون خلال المسيرات التي ستنظم قرب الحدود الجمعة المقبلة والتي تليها من اجتياز قوات الجيش للمناطق الحدودية ما يتطلب تدخل الشرطة لاعتقالهم.وأشارت إلى أن ايال زمير قائد المنطقة الجنوبية عقد اجتماعا مع رؤساء المجالس المحلية على الحدود من أجل إطلاعهم على استعدادات الجيش لمواجهة تلك المسيرات، مطالبا إياهم بضرورة بقائهم هادئين وأن يحافظوا على نمط حياتهم العادية.وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة (معاريف) أن هناك إنذارات ساخنة حول احتمالية وقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، في ظل محاولات حماس إشعال تلك المناطق.