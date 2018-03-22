الاحتلال يحرق مزروعات في سبسطية

رام الله - دنيا الوطنأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعض المزروعات في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.وأفاد رئيس المجلس البلدي محمد عازم، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة، وشرعت بإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى إلى احتراق عدد من الأشجار والمزروعات، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).وأضاف أن جنود الاحتلال أزالوا العلم الفلسطيني المرفوع في المنطقة الأثرية بالبلدة.