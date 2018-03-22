شؤون فلسطينية

هنية: استهداف موكب الحمد الله يهدف لتفجير ملفات سياسية

هنية: استهداف موكب الحمد الله يهدف لتفجير ملفات سياسية
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن استهداف موكب رامي الحمد رئيس الوزراء مؤخرًا هدفه تفجير ملفات سياسية.

وأشار هنية خلال مشاركته بجنازة اثنين من عناصر الأمن اليوم الخمس، إلى أن الأجهزة الأمن في قطاع غزة عملت جنبًا إلى جنب مع وزارة الداخلية لكشف خيوط الجريمة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وقال: "سننتظر حتى تنتهي الأجهزة الأمنية من فك رموز هذا التفجير"، موجهًا التحية لما وصفهم "أبطال" الأجهزة الأمنية الذي قدموا أرواحهم ثمنًا لكشف ملابسات الحدث.

وكانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت عن استشهاد اثنين من رجال الأمن ومقتل المطلوب بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأحد مساعديه خلال عملية أمنية غرب مخيم  النصيرات  وسط قطاع غزة صباح اليوم الخميس.   

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