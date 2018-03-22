شؤون فلسطينية

أيبك تقدم رعاية حصرية لمؤتمر "TEDx" في جامعة القدس

أيبك تقدم رعاية حصرية لمؤتمر "TEDx" في جامعة القدس
رام الله - دنيا الوطن
تماشياً مع إستراتيجية الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك ورؤيتها في مجال المسؤولية الإجتماعية والتي تتضمن الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والشباب والمشاريع الريادية ودعم ومساندة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والثقافية والفنية في فلسطين، وقعت أيبك مؤخراً اتفاقية رعاية حصرية لمؤتمر  "TEDx"في جامعة القدس المقرر عقدها في 14 نيسان من العام الحالي، حيث انضمت الجامعة مؤخراً إلى الشبكة العالمية وحصلت بموجبها على رخصة تخولها لإستضافة وتنظيم  فعاليات "TEDx".

ووقع الاتفاقية في الحرم الرئيسي لجامعة القدس الاستاذ الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس والسيد نادر حواري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات الشركة القابضة وتطوير الأعمال في أيبك.

من جهته،  أشار حواري أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص مجموعة أيبك على دعم الطلبة في الجامعات الفلسطينية، مُبدياً استعداد الشركة للتعاون مع الجامعة في عدة مجالات وتعزيز العلاقة مستقبلاً، هذا ويذكر أن أيبك تتعاون مع جامعة القدس منذ ثلاث سنوات عبر إستضافة (13) طالب وطالبة في مجموعة شركاتها التابعة ضمن برنامج الدراسات الثنائية المعتمد في الجامعة.

وأشاد أ.د. أبو كشك بقدرات طلبة جامعة القدس، والتي تميزت واجتهدت للحصول على رخصة من الشبكة العالمية، مؤكداً أن هذه الأفكار الشبابية تشكل دفعة قوية نحو تغيير حياة المجتمع للأفضل، وبصورة مشرقة تبرز ابداعات الشباب، وأشار إلى أن جامعة القدس تعمل جاهدةً ويداً بيد مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع من أجل الطلبة وتقديم الدعم اللازم لانجاح أفكارهم الإبداعية، موضحاً أن الجامعة أنشأت حاضنة للأعمال الريادة في مدينة القدس لدعم الشباب، وتنشئة جيل يحمل الأفكار الإبداعية وقادر على انجازها.

وتعتبر منصة "TEDx" إحدى أبرز المنصات العالمية التي تعمل على نشر الأفكار الريادية في مواضيع مختلفة، من خلال استضافة متحدثين حول أفكار خلاقة ليتم نشر مداخلاتهم عبر اليوتيوب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وتحظى الشبكة بنسب متابعة عالية، اذ يبلغ معدل مشاهدات المداخلات حوالي 10 ملايين مشاهدة من مختلف بقاع العالم.

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. كما أن أيبك هي أحد المساهمين المؤسسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة وتملك حصة في بنك فلسطين وشركة فلسطين للطاقة.

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