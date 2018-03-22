شؤون فلسطينية

الحمد الله يؤكد أهمية مبادرة الرئيس لعقد اجتماع بمرجعية دولية لتحقيق السلام

الحمد الله يؤكد أهمية مبادرة الرئيس لعقد اجتماع بمرجعية دولية لتحقيق السلام
رام الله - دنيا الوطن
جدد الدكتور الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده على أهمية مبادرة الرئيس محمود عباس بخصوص عقد اجتماع بمرجعية دولية لتحقيق السلام، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إعمال حقوق الفلسطينيين في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي القلب منها قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه، وفدا من الباحثين في جامعة اوكسفورد البريطانية اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وذلك لمناقشة أخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على خطورة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص القدس، مشيرا إلى انه يناقض الشرعية والإرادة الدولية، ويقوض جهود تحقيق السلام في المنطقة بأكملها.

واطلع الحمد الله الوفد على انتهاكات الحكومة الإسرائيلية خاصة التصعيد الاستيطاني وهدم البيوت واعتقال المواطنين لا سيما الأطفال، وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية خاصة في المناطق المسماه "ج".

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