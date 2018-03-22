الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة في شهر نيسان المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة اليوم الخميس عن تعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة خلال شهر نيسان القادم بسبب الاعياد اليهودية، فيما يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي على المعبر اعتبارا من يوم غد الجمعة .وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن التعديلات ستكون حسب التالي :يوم الخميس 5/4/2018 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا .يوم الاربعاء 18/4/2018 من الساعة 8 صباحا و حتى الساعة 5 مساء .يوم الخميس 19/4/2018 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء