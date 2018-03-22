السنوار وأبونعيم يتفقدان جرحى العملية الأمنية في مخيم النصيرات

رام الله - دنيا الوطنتفقد اللواء توفيق أبونعيم قائد قوى الأمن في غزة، جرحى العملية الأمنية التي جرت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، صباح اليوم، وأفاد مراسلنا أن اللواء أبونعيم كان متواجداً منذ اللحظات الأولى داخل مستشفى شهداء الأقصى، ويتابع عن كتب كافة تفاصيل العملية الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في القطاع، وزار أبونعيم الجرحى وتفقد الشهداءوأضاف مراسلنا أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قد حضر أيضا للمستشفى لمتابعة تفاصيل العملية والاطمئنان علي صحة رجال الأمن، المشاركين في العملية.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان صادر عنها عن مقتل اثنين من المطلوبين في حادثة تفجير موكب الدكتور رامي الحمد الله، واستشهاد عنصرين أمنيين واصابة أخرين في عملية أمنية.وقالت الوزارة في بيانها: "حاصرت الأجهزة الأمنية عدداً من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيس "أنس أبو خوصة" وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن وهما: الشهيد الرائد/ زياد أحمد الحواجري، والشهيد ملازم/ حماد أحمد أبو سوريح".