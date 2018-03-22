الأحمد: لن تستطيع قوة على الأرض تجاوز منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنشدد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، على أنه لن تستطيع قوة على الأرض تجاوز منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".وقال الأحمد في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، حول تلميحات حماس، أنها مستعدة لفتح قنوات اتصال، في محاولة لتجاوز منظمة التحرير، قال:" لن تستطيع قوة على الأرض تجاوز منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا"، مضيفاً:" أقول لحماس إذهبوا وحاولوا، ولن يستقبلهم أحد لأنهم لا يمثلوا الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني بدماء الشهداء".وأضاف الأحمد: "البعض ومن بينهم أعضاء في حماس يعتقدون أن صفقة القرن ستحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني وقادته وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، وبحركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير بكل فصائلها، حتى يقطعوا الطريق على جهود الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس لتحقيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ويتساوقون مع الطرح الأميركي".وناشد الأحمد الشعب الفلسطيني بكل فئاته للانتفاضة في وجه الانقسام، كما ينتفضون في وجه الاحتلال، وقال:" الانقسام من أسباب استمرار الاحتلال، وأقول لأهلنا في قطاع غزة، شددوا من تمردكم على لغة الانقسام والانقساميين، انتفضوا في وجوههم وفي وجه كل من يستمر فيه ويسانده، فقد آن الأوان لوضع حد للانقسام".وأكد الأحمد، أن باب المصالحة، سيبقى مفتوحاً، كما أكد الرئيس محمود عباس خلال خطابه قبيل أيام، مشدداً على عدم القبول بمصطلح "طرفي الانقسام".وأوضح الأحمد، أن الإجراءات التي سوف تُتخذ في وجه الانقسام، ستكون ضد سلطة الخطف والانقلاب، حتى تقوضها، وقال: "نحن قادرون على القيام بواجباتنا تجاه أهلنا في غزة، مؤكداً أنه لم يتم البدء باتخاذ الإجراءات بعد".