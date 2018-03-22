وزير العمل يبحث مع ممثل سنغافورة سُبل دعم التعليم والتدريب المهني

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل مأمون أبو شهلا مع ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين، هوازي ديبي، والوفد المرافق له، سُبل دعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.جرى ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني م. نضال عايش، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مراد حرفوش، في وزارة العمل، وذلك في مكتب الوزير.وأكد أبو شهلا على أن الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل، تولي التعليم والتدريب المهني والتقني أولوية قصوى من أجل تخفيف معدلات البطالة، وخاصة بين صفوف الشباب من خلال توفير تعليم وتدريب مهني كفؤ، وتوسيع البرامج التدريبية والمهنية، لكي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني.وأوضح أبو شهلا أن العمل جارٍ ما بين وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي على صياغة تصور مشترك وفق أولوية هذا القطاع، مبيناً أنه تقدم بمجموعة من المقترحات المهمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني من بينها بناء مركز تدريب تعليم مهني وتقني في محافظة رام الله يوفر التدريب والتعليم، ومجهز بتقنيات حديثة يتلاءم مع المعايير الدولية.وتابع أبو شهلا، أن الوزارة ستقوم على زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني من خلال توسيع الدورات والبرامج المهنية في مراكز التدريب المهني والتقني المنتشرة في المحافظات، وتحسين نوعية البرامج المقدمة بما تتلاءم مع احتياجات السوق.من جانبه، أبدى ديبي استعداد سنغافورة التعاون بين الجانبين، ودراسة المقترحات، وتقديم الدعم المطلوب لتعزيز منظومة التعليم والتدريب المهني، والاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال، وتطوير الموارد البشرية العاملة فيه.الجدير ذكره، بأن هذا المقترح تم التوافق عليه ما بين وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي.