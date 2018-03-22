شؤون فلسطينية

وزير العمل يبحث مع ممثل سنغافورة سُبل دعم التعليم والتدريب المهني

وزير العمل يبحث مع ممثل سنغافورة سُبل دعم التعليم والتدريب المهني
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا مع ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين، هوازي ديبي، والوفد المرافق له، سُبل دعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.

جرى ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني م. نضال عايش، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مراد حرفوش، في وزارة العمل، وذلك في مكتب الوزير.

وأكد أبو شهلا على أن الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل، تولي التعليم والتدريب المهني والتقني أولوية قصوى من أجل تخفيف معدلات البطالة، وخاصة بين صفوف الشباب من خلال توفير تعليم وتدريب مهني كفؤ، وتوسيع البرامج التدريبية والمهنية، لكي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني. 

وأوضح أبو شهلا أن العمل جارٍ ما بين وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي على صياغة تصور مشترك وفق أولوية هذا القطاع، مبيناً أنه تقدم بمجموعة من المقترحات المهمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني من بينها بناء مركز تدريب تعليم مهني وتقني في محافظة رام الله يوفر التدريب والتعليم، ومجهز بتقنيات حديثة يتلاءم مع المعايير الدولية. 

وتابع أبو شهلا، أن الوزارة ستقوم على زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني من خلال توسيع الدورات والبرامج المهنية في مراكز التدريب المهني والتقني المنتشرة في المحافظات، وتحسين نوعية البرامج المقدمة بما تتلاءم مع احتياجات السوق.

من جانبه، أبدى ديبي استعداد سنغافورة التعاون بين الجانبين، ودراسة المقترحات، وتقديم الدعم المطلوب لتعزيز منظومة التعليم والتدريب المهني، والاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال، وتطوير الموارد البشرية العاملة فيه.

الجدير ذكره، بأن هذا المقترح تم التوافق عليه ما بين وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أيبك تقدم رعاية حصرية لمؤتمر &#34;TEDx&#34; في جامعة القدس

أيبك تقدم رعاية حصرية لمؤتمر "TEDx" في جامعة القدس

مؤسسات التبغ الوطنية: مقرّرات دوليّة تهدّد القطاع واليد العاملة المنخرطة فيه

مؤسسات التبغ الوطنية: مقرّرات دوليّة تهدّد القطاع واليد العاملة المنخرطة فيه

الحمد الله يؤكد أهمية مبادرة الرئيس لعقد اجتماع بمرجعية دولية لتحقيق السلام

الحمد الله يؤكد أهمية مبادرة الرئيس لعقد اجتماع بمرجعية دولية لتحقيق السلام

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة في شهر نيسان المقبل

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة في شهر نيسان المقبل

وزير العمل يبحث مع ممثل سنغافورة سُبل دعم التعليم والتدريب المهني

وزير العمل يبحث مع ممثل سنغافورة سُبل دعم التعليم والتدريب المهني

لجنة الانتخابات تعلن انتهاء حملة التسجيل في المدارس واستمرار عملية التسجيل الإلكتروني

لجنة الانتخابات تعلن انتهاء حملة التسجيل في المدارس واستمرار عملية التسجيل الإلكتروني

غنيم وهان يُعلنان نجاح مؤتمر المانحين لتحلية مياه غزة

غنيم وهان يُعلنان نجاح مؤتمر المانحين لتحلية مياه غزة

عريقات يدعو للتصويت لصالح مشاريع القرارات الخاصة بدولة فلسطين

عريقات يدعو للتصويت لصالح مشاريع القرارات الخاصة بدولة فلسطين

منوعات

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم &#34;علي بابا&#34; لأيتن عامر &#34;+16&#34;

فيديو: الرقابة تعلن أن فيلم "علي بابا" لأيتن عامر "+16"

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة &#34;خطف الأطفال&#34;

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم &#34;عايزة اتجوز&#34; بسبب هذا الفنان

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم "عايزة اتجوز" بسبب هذا الفنان

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

عربي

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي